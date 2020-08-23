«Животных спасти не удалось». В Прикамье сгорел зоомагазин

Фото: Кунгурская служба спасени

Утром в воскресенье, 23 августа, на пульт оперативного дежурного Кунгурской городской службы спасения поступило сообщение о пожаре в зоомагазине по улице Воровского.

На место ЧП выехали спасатели, пожарные и экстренные службы города. Спасатели сообщили, что люди на пожар не пострадали, но, к сожалению, в огне погибли почти все животные.

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