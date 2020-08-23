В Перми «заминировали» девять торговых центров и семь гостиниц

Сообщение о минировании поступило вечером 23 августа Фото: Василий Вахрин

В субботу, 22 августа, в 20.40 на электронную почту УФСБ по Пермскому краю пришло сообщение о минировании девяти зданий ТЦ и семи гостиниц без указания адресов.

- Спецслужбы и кинологи проверили торговые центры и гостиницы, взрывных устройств обнаружено не было, - сообщил «КП» источник, близкий к ситуации.

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