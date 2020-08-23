В Пермском крае выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом

Круг контактировавших с ними лиц под наблюдением специалистов Фото: архив "КП"

В Управлении Роспотребнадзора сообщили о 60 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Пермском крае.

В воскресенье, 23 августа, в регионе выявлено 60 новых случаев заражения COVID-19: 46 человек проходят лечение в больницах, 14 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из новых инфицированных – 26 мужчин, 34 женщины. Среди которых: младше 45 лет – 17 человек, 32 человека в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет. 46 человек проходят лечение в больницах, 14 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Таким образом, общее число инфицированных достигло 7409.