«Умер на месте». В Перми с четвертого этажа упал мужчина

- Фото: Василий Вахрин

Трагедия произошла вечером в субботу, 22 августа, в Орджоникидзевском районе Перми. В 20.45 с четвертого этажа дома по улице Менжинского, 13 выпал мужчина. Очевидцы произошедшего вызвали «скорую помощь», но, к сожалению, пострадавший скончался до приезда бригады медиков.

На вид погибшему 45 лет. Причины произошедшего не уточняются.

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