«Два часа стоим». На Восточном обходе Перми скопилась огромная пробка

Причина пробки - реверсивное движение, которое устроили на Чусовском мосту дорожные рабочие. Фото: группа ВК Подслушано в Полазне.

«Пробка лютая!», «Два часа стоим», «Это ничего, мы четыре сегодня стояли», - и это только самые культурные отклики, которые оставляют в соцсетях пермские водители, которые едут по Восточному обходу и направляются в сторону Чусовского моста.

В течение дня появлялась информация, что пробка начиналась прямо от отворота на Садовый, поэтому многие автомобилисты сначала долго стояли в почти не движущемся потоке машин, потом разворачивались и ехали в объезд. Сервис Яндекс.Пробки показывает, что скорость движения на этом участке до сих пор не превышает 3-5 километров в час.

Причина затора в том, что дорожные рабочие устроили на Чусовском мосту реверсивное движение и проводят ремонт дорожного полотна.

- В связи с проведением ремонтных работ, на выезде из города по ул. Героев Хасана и на автодороге «Восточный обход» в сторону Чусовского моста наблюдаются затруднения в движении транспортных средств, - сообщили в ГИБДД по городу Перми. - Учитывая осложнение в движении транспорта на участке дороги, где производятся ремонтные работы, Госавтоинспекция г.Перми рекомендует участникам дорожного движения выбирать альтернативные пути объезда, заранее планировать маршруты и выбирать оптимальный временной промежуток для движения.