Жительница Пермского края ушла в лес за грибами и не вернулась

Фото: ориентировка поискового отряда «ЛизаАлерт» Пермского края.

В Пермском крае ушла в лес за грибами и не вернулась пожилая женщина. Ориентировки с ее фотографиями начали размещать в соцсетях поисковики.

- 67-летняя Елена Владимировна Самарина ушла в лес в Добрянском районе 21 августа, - сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Пермского края. – На ее поиски собираются выехать несколько экипажей.

Приметы: 160-165 см., среднего телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие. Возможна потеря памяти.

Была одета: серая куртка, черные брюки, галоши

С собой: красная корзина, рюкзак.