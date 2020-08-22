Схему движения на Бульваре Гагарина в Перми поменяют до ноября

Планируется, что все работы на Бульваре Гагарина будут завершены к ноябрю. Фото: архив "КП"

В Перми до ноября будет ограничено движение транспорта по улицам Патриса Лумумбы, Революции, Крупской и бульвару Гагарина.

Причина - реорганизация улично-дорожной сети в районе будущего торгового центра «Лента».

- На подъеме улицы Революции и примыкании ее к бульвару Гагарина будет организована еще одна полоса движения – оно станет четырехполосным, - сообщили о том, какие изменения появятся на этом участке в пермской мэрии. - Кроме того, появится дополнительная полоса движения вдоль здания на бульваре Гагарина, 65. Будет проведен капитальный ремонт улицы Патриса Лумумбы от улицы Крупской до бульвара Гагарина с организацией дополнительной полосы перед бульваром Гагарина. Также будет проведен ремонт пешеходной части улицы Крупской от улицы Макаренко до улицы Патриса Лумумбы – здесь появятся новые тротуары, установят скамейки и организуют велодорожку.

Поэтому с 22 августа по 25 сентября будет временно ограничено движение транспорта по улице Патриса Лумумбы от бульвара Гагарина до улицы Крупской. Будет организовано одностороннее движение по улице Патриса Лумумбы от улицы Крупской до бульвара Гагарина.

С 22 августа по 10 октября временно ограничат движение транспорта по улице Революции на участке от моста через реку Егошиху до бульвара Гагарина.

С 22 августа по 3 октября будет временно ограничено движение транспорта по бульвару Гагарина на участке от улицы Патриса Лумумбы до улицы Макаренко.

Затем, с 26 сентября по 28 ноября будет временно ограничено движение транспорта по улице Патриса Лумумбы от бульвара Гагарина до улицы Крупской.

Автомобилистов в связи с этим просят планировать и заранее выбирать маршрут следования.