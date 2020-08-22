«Вместо музыки кино про пса». Концерт Пермского театра оперы и балета в летнем автотеатре в Камской долине отменен

Фото: минкульт Пермского края.

К большому сожалению пермяков концерт Пермского театра оперы и балета, который должен был состояться в субботу, 22 августа, отменили.

Заявленное выступление артистов должно было пройти в 20.00 на сцене летнего автотеатра в Камской долине, но из-за неблагоприятных погодных условий концерт был отменен.

- Выступление на открытой площадке при температуре ниже 17°C может пагубно сказаться на здоровье артистов, а холод и влага могут повредить музыкальные инструменты, - сообщается на странице Instagram краевого минкульта. - Вместо музыкального сегодняшний вечер будет семейным. В 20.00 в автокинотеатре «Спеши в кино» будет показан мультфильм «Королевские каникулы» (2019, Канада и США). Это история про уличное перевоспитание избалованного пса.