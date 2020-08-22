В пермской мэрии представили мастер-план освещения Комсомольского проспекта

Фото: пресс-служба администрации Перми.

Администрация Перми представила мастер-план повседневного и праздничного освещения Комсомольского проспекта.

- Сейчас ведутся работы по ремонту фасадов, в этом году они начали опережать дорожных рабочих - ушли уже выше Октябрьской площади, - рассказал на совещании, посвященном этому вопросу, заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич. - Далее подрядчики будут укладывать линии кабельной связи, и нам ничего не будет мешать производить остальные виды работ.

Фото: пресс-служба администрации Перми.

Новую подсветку необходимо согласовать с собственниками домов, которые находятся на Комсомольском проспекте.

- Уже получены все согласования по зданиям, которые находятся в федеральной собственности, с остальными ведется работа. В итоге 34 жилых помещения из 55 уже дали согласие, с остальными работа должна быть завершена до конца сентября.