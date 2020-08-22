В пермском университете рассказали, как с 1 сентября будут учиться студенты

В ПГНИУ лекции будут проводиться очно, а все студенты, преподаватели и сотрудники будут в масках. Фото: архив "КП"

Новый учебный год в Пермском университете начнется в очном формате, после нескольких месяцев самоизоляции, студенты выйдут на учебу в обычном режиме.

– Учебный год в ПГНИУ стартует традиционно 1 сентября, - сообщили в пресс-службе вуза. - При этом будут соблюдаться меры для предупреждения распространения коронавирусной инфекции: введен масочный режим, рабочие помещения будут регулярно проветривать, а письменные принадлежности и столы - обрабатывать с применением дезинфицирующих средств.

Кроме этого, в столовых, туалетах и в холлах корпусов на территории кампуса ПГНИУ установят дозаторы с антисептическими средствами. На информационных панелях станут транслировать видеоролики о мерах предосторожности.

Пермский университет призывает ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих: если вы себя плохо чувствуете, у вас повышенная температура, кашель, обратитесь к врачу и максимально ограничьте круг социальных контактов.