«Плюс 57». Опубликована новая статистика по заболевшим COVID-19 в Пермском крае

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7349 человек. Фото: архив "КП"

Роспотребнадзор опубликовал новые данные по заболевшим коронавирусом. На 22 августа в Пермском крае было выявлено еще 57 новых случаев заражения COVID-19. И сейчас общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7349 человек.

- 45 новых заболевших проходят лечение в больницах, 12 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - сообщили в краевом минздраве. - Ежесуточный прирост больных составил 0,8%, коэффициент распространения болезни - 0,9.

Из 57 новых инфицированных – 25 мужчин, 30 женщин и двое детей - один мальчик и одна девочка. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 16 человек, 29 человек в возрасте 45-65, 10 человек старше 65 лет.

За прошедшие сутки также зафиксирован 1 летальный исход: пациент умер от COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 197 летальных исходов от COVID-19. Еще 122 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.