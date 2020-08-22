Полиция ищет жертв насильника, напавшего в подъезде на 28-летнюю пермячку

Фото задержанного по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности: ГУ МВД России по Пермскому краю.

На фото - 35-летний пермяк, которого подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности. Полиция разместила в открытом доступе его ориентировку, чтобы найти и других предполагаемых жертв насильника.

Мужчину задержали 18 августа, когда в полицию обратилась изнасилованная 28-летняя пермячка. Вечером, возвращаясь с прогулки, она зашла в подъезд своего дома. Заметивший на улице свою жертву, пермяк проследовал за ней, схватил девушку в лифте, вытащил в подъезд, где совершил преступные действия, после чего скрылся.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в короткие сроки удалось установить личность и задержать подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и совершения иных насильственных действий сексуального характера. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Правоохранители предполагают, что злоумышленник может быть причастен к иным эпизодам преступной деятельности. Если Вы пострадали от рук данного гражданина, звоните по телефонам: (342) 249-54-55, 246-52-53

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