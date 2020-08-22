Пермскому тренеру, у которой девочка утонула в бассейне, суд вынес наказание

Трагедия произошла в «Олимпии» в октябре 2019 года. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

В суде провозгласили приговор в отношении тренера «Олимпии», которую признали виновной в «Причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

- Установлено, что тренер по плаванию в ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» в октябре 2019 года проводила очередную тренировку сборной по синхронному плаванию девочек, - сообщили в пресс-службе суда Индустриального района Перми. - Тренер оставила малолетнюю без присмотра, не обеспечила ее безопасность и, вследствие своей невнимательности и небрежности, допустила утопление девочки.

Тренеру назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года, с назначением дополнительного наказания в виде запрета заниматься тренерской деятельностью сроком на один год.

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