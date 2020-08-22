39-летний водитель Mercedes-Benz скончался в ДТП в Пермском крае

По факту ДТП проводится проверка. Фото: Василий Вахрин

Смертельное ДТП, в котором скончался 39-летний мужчина произошло утром 21 августа в Чайковском районе.

- Около восьми часов утра по автодороге Кукуштан — Чайковский — Фоки двигался автомобиль Mercedes-Benz под управлением 39-летнего местного жителя, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - По предварительной информации, на втором километре трассы водитель не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП от полученных травм мужчина за рулем иномарки скончался на месте происшествия. Установлено, что ранее он был лишен водительских прав. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.