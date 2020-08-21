Жители двух районов Перми на следующей неделе останутся без воды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В следующие выходные, 22 и 23 августа, жители двух районов Перми останутся без воды из-за ремонтных работ возле домов по адресам: улица Карпинского, 93 и Иньвенская, 17.

Как сообщили в компании «Новогор-Прикамье», работы на улице Карпинского работы начнутся 22 августа в 15.00 и завершатся 23 августа в 15.00.

Воду отключат в домах по адресам:

улица Архитектора Свиязева, 2А, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 18А, 19А, 20, 21, 22, 22А, 24, 25, 26, 26А, 28, 28А, 28Б, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 50/2, 52, 58,

улица Веры Засулич, 42, 43, 44, 46, 46А, 47, 48, 50, 50А, 52, 54, 54А,

улица Геологов, 1, 6, 8, 10, 11/1, 11/2, 15, 19, 19А, 29, 33,

улица Камышловская, 2, 11, 13, 15, 17, 19, 21,

улица Карпинского, 67, 69, 71, 73, 75, 75А, 75Б, 77, 77Б, 79, 79А, 81, 83, 83А, 85А, 87, 91А, 96, 97, 97А, 98, 99, 100, 100А, 101, 101А, 101Б, 102, 104, 107, 108, 109, 110А, 112, 112/1, 118, 120, 125, 126,

улица Композитора Глинки, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 15,

улица Космонавта Леонова, 43А, 43Б, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 56, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 82,

улица Милиционера Власова, 15, 17,

улица Норильская, 2А, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 13, 13/1, 13А, 15,

улица Разведчиков, 25,

улица 1-я Ремонтная, 3,

улица Рязанская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 19А, 103, 105,

улица Самолетная, 48, 50, 54, 56, 60, 60А, 62, 62А,

улица Советской Армии, 101А,

улица Сталеваров, 36,

улица Сусанина, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,

улица Чердынская, 3, 5, 6, 7А, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 40, 42, 44.

Еще четыре дома останутся без воды с 9 утра 22 августа до 9 утра 23 августа из-за ремонтных работ на улице Иньвенская.

Это дома по адресам:

улица Ивана Франко, 47, улица Иньвенская, 13, 17, улица Целинная, 11.