ВТБ увеличил кредитный портфель в Пермском крае на 6%

Объем привлеченных средств физических и юридических лиц в регионе составил 91,4 млрд рублей (+8% за полгода). Фото: ВТБ

Розничный кредитный портфель банка в Пермском крае на 1 июля превысил 55,2 млрд рублей (+8% с начала года). В его структуре на ипотечные займы приходится 24,3 млрд рублей (+15%), на кредиты наличными – 26,1 млрд рублей (+4%), автокредиты – 2,7 млрд рублей.

За январь-июнь ВТБ выдал жителям региона 13,2 млрд рублей заемных средств, увеличив продажи на 6% относительно аналогичного периода прошлого года. В частности, клиенты банка в Прикамье оформили кредиты наличными на 6 млрд рублей и автокредиты на 670 млн рублей.

Наибольшим спросом пользовалась ипотека, чему способствовал запуск льготной госпрограммы для приобретения жилья в новостройках. За полгода 3,7 тыс. пермских семей получили в ВТБ жилищные займы на сумму 6,6 млрд рублей (+38% по сравнению с первым полугодием-2019). В мае банк установил собственный рекорд по доле выдач ипотеки в Пермском крае за один месяц – 31,67% (по данным Банка России).

Объем привлеченных средств частных клиентов ВТБ в регионе за полгода увеличился на 10% и составил 66,4 млрд рублей. Треть этой суммы приходится на инвестиционные продукты. За полгода вложения пермяков в данные инструменты увеличились на 37%, до 22,7 млрд рублей.

Банк активно развивает сотрудничество и с предприятиями Пермского края. К 1 июля корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе вырос до 40 млрд рублей (+4%), в том числе в сегменте малого и среднего бизнеса – до 35,4 млрд рублей (+16%).

Также у компаний Прикамья были востребованы документарные продукты. За полгода банк увеличил портфель гарантий и аккредитивов, предоставленных малому и среднему бизнесу региона, почти в 1,5 раза – до 8,8 млрд рублей.

На 1 июля объем средств, размещенных предприятиями края на счетах и депозитах в ВТБ, достиг 25 млрд рублей (+2%). В том числе 18,4 млрд рублей разместили компании малого и среднего бизнеса. Прирост в этом сегменте за полгода составил 22%.

Владимир Стрельников, управляющий ВТБВТБ в Пермском крае, отметил: «В первом полугодии мы наблюдали позитивную динамику по всем основным показателям, хотя это время и стало необычным для банковского рынка. Реагируя на изменения, мы сосредоточили усилия на оперативной поддержке наших клиентов, пострадавших на фоне пандемии. Начиная с марта и к текущему моменту, ВТБ оказал кредитную помощь 6,5 тыс. жителей и 470 предприятиям Пермского края на общую сумму 7,5 млрд рублей, как в рамках государственных, так и собственных программ».