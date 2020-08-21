Все детские сады и школы Перми готовы к подаче тепла

Завершается подготовка других объектов социальной сферы Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Мэр Перми Дмитрий Самойлов поставил главам районов задачу увеличить темпы подготовки к наступающим холодам и уже к 1 сентября обеспечить 100% готовность города к подаче отопления.

В департаменте ЖКХ администрации Перми сообщили, что к зиме подготовят 6157 многоквартирных домов, 516 социальных объектов, 1034,3 км тепловых сетей, 51 котельная, 388 центральных тепловых пунктов города.

- Уже сейчас к зиме готово 100% детских садов и образовательных учреждений, а также все котельные и центральные тепловые пункты. Завершается подготовка других объектов социальной сферы. Продолжается подготовка жилого фонда – сейчас процент готовности города в целом составляет 85,6%. Самые высокие показатели готовности у Индустриального и Свердловского районов и поселка Новые Ляды. В конце рейтинга находится Ленинский район: из-за особенности его расположения, опрессовка на его территории проводится в последнюю очередь, - сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Власти напоминают, что управляющие организации должны принимать все необходимые меры по подготовке домов к отопительному сезону согласно утвержденному плану. За срыв сроков подготовки организации будут наказывать штрафами.

- Все «проблемные» точки в подготовке жилых домов к подаче отопления власти держат на особом контроле. Организуются встречи с руководством отстающих УК. Специалисты департамента ЖКХ выезжают на районы и контролируют их готовность к отопительному сезону. Особое внимание уделяется проверке состояния транзитных сетей в подвальных помещениях домов и герметизации вводов, - пояснили в пресс-службе мэрии Перми.