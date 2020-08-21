Видео ДТП, в котором бетономешалка переехала велосипедиста в Перми

Место происшествия. Фото: паблик ЧП ДТП Пермь/ВКонтакте

- Днем 21 августа по улице Соликамской в направлении Карбышева ехал 52-летний водитель КамАЗа. По предварительной информации, в районе дома №329 водитель допустил наезд на 60-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении по правой стороне дороги. От полученных травм велосипедист скончался на месте. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Очевидцы сообщали, что грузовик в буквальном смысле раздавил велосипедиста.

- Я понять сначала не мог, что произошло, - рассказывает очевидец ужасной аварии. - Подумал, что велосипедист упал и рассыпал помидоры. А когда присмотрелся, оказалось, что человека в буквальном смысле раздавило, от тела осталась половина.

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