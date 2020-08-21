«Думал, помидоры раздавили». В Перми бетономешалка переехала велосипедиста

- Фото: Василий Вахрин

Смертельная авария произошла днем в пятницу 21 августа в Перми. По сообщение очевидцев, в микрорайоне Гайва КамАЗ с миксером раздавил велосипедиста.

- Я понять сначала не мог, что произошло, - рассказывает очевидец ужасной аварии. - Подумал, что велосипедист упал и рассыпал помидоры. А когда присмотрелся, оказалось, что человека в буквальном смысле раздавило, от тела осталась половина.

Место ДТП. Фото: perm_zhest/instagram

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что ДТП произошло в 12.39 в Орджоникидзевском районе городе.

- По улице Соликамской в направлении Карбышева ехал 52-летний водитель КамАЗа. По предварительной информации, в районе дома №329 водитель допустил наезд на 60-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении по правой стороне дороги. От полученных травм велосипедист скончался на месте. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.