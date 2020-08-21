В Пермском крае выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом

Из новых инфицированных – 20 мужчин, 37 женщин, 1 ребенок Фото: Василий Вахрин

По данным Управления Роспотребнадзора, в пятницу, 21 августа, в Пермском крае зарегистрировали 58 новых случаев заражения коронавирусом. Из новых инфицированных – 20 мужчин, 37 женщин, 1 ребенок. 37 человек проходят лечение в больницах, 21 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии увеличилось до 7292.

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