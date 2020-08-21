В Пермском крае окончены поиски пропавшей женщины

Сутки ее искали волонтеры и полицейские
Фото: Василий Вахрин
Найдена, жива, - сообщили волонтеры имени Ирины Бухановой к записи о розыске пропавшей 86-летней Нины Б.
Напомним, 86-летняя пенсионерка пропала в районе СНТ «Березка» села Нижний Пальник. В четверг, 20 августа, женщина отправилась за грибами в лес и исчезла. Сутки пожилую женщину искали полицейсике и волонтеры.
Сейчас женщина дома, ее здоровью ничего не угрожает.
Тем временем в Перми продолжаются поиски двух загадочно пропавших молодых людей: 17-летнего Евгения Янковского и 31-летнего Станислава Ушакова.
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