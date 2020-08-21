Райффайзенбанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

Минимальная ставка на приобретение недвижимости в новостройке составляет 7,77%. Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк снижает размер первоначального взноса по ипотеке до 15% от стоимости недвижимости. Предложение действительно для приобретения квартиры на первичном рынке, рефинансирование кредитов, предоставленных для приобретения квартир на первичном рынке, в том числе и в рамках программы для семей с двумя и более детьми.

«Согласно данным нашего исследования, в среднем россияне копят на ипотеку от двух до четырёх лет, откладывая каждый месяц 20% своего дохода. Мы рады возможности сделать покупку нового жилья более доступной», — отметил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

Райффайзенбанк предлагает выгодные тарифы для покупки недвижимости в ипотеку и всегда учитывает личную ситуацию клиента при формировании предложения. Минимальная ставка на приобретение недвижимости в новостройке составляет 7,77%. Для семей с двумя и более детьми доступна льготная ставка на весь срок кредитования — 4,99%.

Подробнее об ипотечных программах Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.