В Пермском крае завершились поиски мужчины, ушедшего из дома в меховой шапке и без обуви

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В Чернушинском районе завершились поиски 62-летнего Сергея Иматова, который ушел из дома в деревне Ульяновка в женской меховой шапке и без обуви. Он вышел утром 12 августа и с тех пор его никто не видел. Поисками мужчины занимались полиция и волонтеры. Автомобилистов просили проверить записи своих видеорегистраторов – не попал ли на них пропавший человек.

Сегодня стало известно, что тело Сергея Иматова нашли.

- Найден. Погиб. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким, - сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» Пермского края.