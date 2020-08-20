Пермяки смогут пойти в театр с 1 сентября

Фрагмент спектакля «Загадочное ночное убийство собаки». Фото: Сергей Харин.

Оперштаб разрешил работу театров. 1 сентября Пермский академический «Театр-Театр» покажет первый спектакль после 5 месяцев карантина.

94-й театральный сезон откроет премьера, которая не состоялась в апреле из-за пандемии. С 1 по 4, а также с 7 по 9 сентября зрители смогут увидеть оперу для драматических артистов «Антигона» (16+). Опера написана специально для пермского театра композитором Ольгой Шайдуллиной по либретто Жени Беркович.

Второй премьерой на большой сцене ТТ станет драматический спектакль «Загадочное ночное убийство собаки» (12+) по пьесе Саймона Стивенса. Первый показ состоится 24 сентября.

В кассах театра уже начали продавать билеты на все спектакли сентября и октября. .

- В кассе зрители также могут вернуть или обменять билеты на спектакли, отмененные из-за пандемии, а также приобрести билеты на события нового сезона, - рассказали в театре. - В честь долгожданного открытия мы дарим скидку 25 процентов на все спектакли сентября и октября.

Приходить в театр надо в масках. Рассадка зрителей в зале будет проводиться в шахматном порядке.