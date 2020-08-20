В Перми в подъезде изнасиловали 28-летнюю девушку

Девушка пришла в полицию и написала заявление о случившемся Фото: Василий Вахрин

Вечером 18 августа 28-летняя девушка возвращалась домой с прогулки. Когда она зашла в подъезд, следом за ней зашел мужчина.

- Подозреваемый совершил преступные действия, после чего скрылся, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Девушка пришла в полицию и написала заявление о случившемся. На место приехали следователи. В кратчайшие сроки правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его.

- Им оказался 35-летний житель Перми. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, в суд направлены материалы для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу,э - добавили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.