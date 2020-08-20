Предприниматели могут принимать платежи по QR-коду в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн

Сформировать QR-код просто. Фото: Райффайзенбанк

Клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микро бизнеса теперь могут принимать платежи через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью QR-кода в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн. Это позволяет легко начать прием безналичных платежей, при этом снижаются расходы на эквайринг.

Сейчас сервис поддерживает два сценария работы. В первом варианте доступ к формированию QR-кода получают кассиры. Для этого на их планшеты или смартфоны должно быть установлено приложение Райффайзен Бизнес Онлайн. С помощью приложения кассир при помощи RBM создаёт отдельный QR для каждого покупателя. Затем покупатель сканирует код своим смартфоном и оплачивает счет в приложении своего банка. Далее кассир проверяет оплату. Второй сценарий дает доступ к формированию QR-кодов курьерам. Взаимодействие курьера и покупателя происходит аналогичным образом в момент доставки товара на дом.

Сформировать QR-код просто — для этого достаточно открыть пункт «QR для магазина» в главном меню Райффайзен Бизнес Онлайн и указать сумму платежа. После этого на экране появляется код, который покупатель может использовать для оплаты.

Чтобы принимать платежи по QR-коду компании не требуется полностью переходить на эквайринг Райффайзенбанка — услуга может предоставляться в дополнение к терминалу другого банка. Однако для зачисления средств необходим расчетный счет, открытый в Райффайзенбанке. В дальнейшем при желании клиент может перейти на режим эквайринг плюс СБП.