В Пермском крае выявили 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

За прошедшие сутки также зафиксировано 2 смерти от COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, 20 августа в регионе выявили еще 62 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Из 62 новых заболевших - 31 мужчина, 30 женщин, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 8 человек, 28 человек в возрасте 45-65, 25 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

За прошедшие сутки также зафиксировано 2 смерти от COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных COVID-19 с начала пандемии в Прикамье достигло 7234.