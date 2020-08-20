В Перми 30-летний молодой человек сорвался с пятиэтажного дома, спускаясь по самодельной веревке

От госпитализации молодой человек отказался Фото: Василий Вахрин

Вечером в среду, 19 августа, пьяный 30-летний молодой человек решил покинуть свою квартиру необычным способом. Он связал из подручных материалов самодельную веревку и начал спускаться из окна четвертого этажа дома по улице Никулина, 41 в Свердловском районе города. На высоте второго этажа молодой человек не удержался и упал.

Когда на место ЧП приехали врачи «скорой помощи», пострадавший отказался ехать в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми из окна здания торговой фирмы выпал 27-летний молодой человек

Очевидцы вызвали пострадавшему «скорую помощь» (подробнее...)