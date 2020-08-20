В Перми «заминировали» несколько административных зданий

Личность злоумышленника устанавливается Фото: Василий Вахрин

В четверг, 20 августа, в дежурные службы Пермского края поступило сообщение об угрозе взрывов нескольких административных объектов Перми.

На месте работают оперативные службы. Признаков наличия реальной опасности для населения предварительно не выявлено. Информация перепроверяется. Личность злоумышленника устанавливается, - сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

В министерстве территориальной безопасности напоминают, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, 13 августа оперативные службы поступило сообщение о минировании зданий судов в Дзержинском, Индустриальном и Ленинском районах. Однако сообщение оказалось ложным.