Оперштаб разрешил работу библиотек, бань, саун и фудкортов в Пермском крае

Изменения вступают в силу с момента подписания Указа. Фото: Василий Вахрин

20 августа состоялось заседание оперштаба, на котором сообщили о снятии части ограничений, введенных в Прикамье в связи с пандемией коронавируса.

В Указ внесены изменения, которые разрешают работу бань, саун и фудкортов в ТЦ и ТРК в режиме «на вынос». Возобновляют работу читальные залы и библиотеки.

А с 1 сентября откроются кинотеатры, театры и будет разрешено проведение концертов. При этом должны соблюдаться все необходимые меры безопасности: социальное дистанцирование. Зрители, сидящие в зале, должны использовать маски. При этом количество зрителей на каждом спектакле, сеансе, концерте, должно составлять не больше 50% от общей вместимости зала.

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