В Пермском крае сутки ищут 11-летнего мальчика

Пропавший мальчик. Фото из соцсетей

В среду, 19 августа, около полудня 11-летний Анатолий Петухов ушел гулять из дома в поселке Керчевском Чердынского района и пропал.

Сообщается, что ранее мальчик из дома не уходил. С собой у него был кнопочный телефон. Гудки проходят, но трубку ребенок не берет.

Приметы: на вид 9-11 лет, рост 135 сантиметров, карие глаза, темно-русые волосы, короткая стрижка. Был одет в кепку салатового цвета, темную ветровку, желтую футболку, синие штаны, серые кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефонам: 8 (34240) 2 85 44, 8 (34 240) 2-83-57 или 102.