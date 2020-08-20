В Перми начали устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора

Фото: пресс-служба правителсьтва Пермского края

По приказу глав Прикамья Дмитрия Махонинас «Теплоэнерго» начал установку контейнеров для раздельного сбора отходов в Перми. Первые 20 спецконтейнеров уже установлены по адресам: проспект Парковый 40 А, улица Малкова, 18, 24, 24А и 28, ул, Рабочая 9 А, Ш. Космонавтов 120. ул, Петропавловская 119 А, ул, Плеханова 66. ул, Кронштадтская 31,35, 37,43,45,51,53, Ш. Космонавтов 102, ул, Овчинникова 15 и ул, Челюскинцев 7 и 2 Б.

- Еще 100 контейнеров в этом году установят у на «пилотной» территории для раздельного сбора – левобережной части Дзержинского района. Решение об установке контейнеров в других районах Перми и муниципальных образования края будет принято после завершения пилотного проекта, - сообщают в пресс-службе правительства Пермского края.

Раздельный сбор отходов предполагает два потока – разделение на вторсырье и то, что непригодно для переработки. В контейнер для вторсырья пермяки могут выкидывать перерабатываемые сухие отходы – стекло, металл, бумага, некоторые виды пластика.

Во-второй контейнер - смешанные отходы, те, которые не подлежат переработке, к примеру – пищевые. Вывоз сортированных отходов будет производиться согласно наполняемости. Для удобства жителей на каждом контейнере установлена информационная табличка. Кроме того, дополнительно, будет проведена разъяснительная работа с администрацией районов и управляющими организациями.

В пресс-службе правительства напомнили, что в Пермском крае уже запущено три мусоросортировочные линии, в Лобанова и на действующих полигонах в Березниках и Краснокамске. До 2024 года, на территории Пермского края планируется построить четвертый комплекс по сортировке и переработке отходов. Сейчас готовится проектно-сметная документация по строительству такого комплекса на полигоне Софроны в Перми.