МЧС предупреждает пермяков о дожде и сильном ветре

20 августа в Пермском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия. Фото: Василий Вахрин

В краевом МЧС предупреждают пермяков о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются 20 августа.

- По данным ЦГМС 20 августа 2020 года в Пермском крае ожидается облачная погода, дожди и сильный ветер, - говорится в сообщении МЧС. - Ветер северо-западный 7–12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 7–12°, днем 13–18°.

Жителей просят соблюдать правила безопасности, избегать парковки транспорта и нахождения рядом с конструкциями, деревьями, козырьками крыш зданий и сооружений.