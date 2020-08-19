Пермский ФК «Амкар» забил свой первый гол в новой истории

Болельщиков пустили на трибуны. Фото: группа ВКонтакте ФК «АМКАР» Пермь. Сообщество болельщиков, Артем Феоктистов.

В Перми на стадионе «Прикамье» начался исторический матч 1/8 финала Кубка России по футболу между командами ФК «Прикамье» и ФК «Амкар». Исторический, потому что для «Амкара» это первый матч в новой истории после того, как два года назад он официально прекратил свое существование.

Первоначально планировалось, что матч пройдет без зрителей, но перед началом игры их все-таки пустили на трибуны.

И уже в первом тайме футболисты «Амкара» забили свой первый гол в ворота соперников! У красно-черных отличился Тимофей Краев. Сейчас в матче объявлен перерыв.

«Вперед Амкар!», «И вновь забилось Красно - Черное сердце!», - комментируют первый забитый гол болельщики команды.