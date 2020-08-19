Очевидцы: пассажирский автобус попал в ДТП с легковушкой в Перми

Фото с места ДТП: скрин с видео в группе ВК ЧП ДТП Пермь.

19 августа вечером в соцсетях очевидцы опубликовали видео с места ДТП на пересечении улиц Углеуральской и Энгельса. На кадрах запечатлено, что столкнулись автобус 47 маршрута и легковушка.

У автобуса удар пришелся на передний бампер, поэтому водительское стекло покрылось сетью глубоких трещин. Легковушку развернуло, она выехала на бордюр.

Много людей стоит на обочине, кондуктор – возле передней двери автобуса.

- ДТП произошло в 17.50, - сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - По улице Углеуральская двигался автомобиль УАЗ под управлением 27-летнего водителя, который по предварительной информации на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество автобусу который двигался по улице Энгельса в направлении Локомотивной. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших нет. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.