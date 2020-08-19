Пермскую УК оштрафовали за то, что не дезинфицировала подъезды в пандемию

Суд посчитал, что вина УК была доказана, и назначил ей штраф 200 тысяч рублей. Фото: архив "КП"

В суде слушалось административное дело в отношении одной из УК, работающих в Орджоникидзевском районе Перми. В период пандемии коронавируса сотрудники этой УК должны были обрабатывать места общего пользования - подъезды, лифты, лестничные площадки и мусоропроводы - с применением дезинфицирующих средств. Периодичность - не реже чем один раз в пять дней.

- Однако управляющая компания допустила невыполнение противоэпидемических мероприятий, и представитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю попросил в суде привлечь УК к административной ответственности, указав, что факт нарушений установлен имеющимися в материалах дела доказательствами, - сообщили в пресс-службе суда Орждоникидзевского района Перми.

Не смотря на то, что коммунальщики вину свою не признавали, суд посчитал УК виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.