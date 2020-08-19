В Перми на улице Уральской до конца осени не будут ходить трамваи

Соответствующие знаки для автомобилистов будут расставлены в ближайшее время

Вниманию жителей Мотовилихи. С 19 сентября и почти до конца осени, 28 ноября, на улице Уральской будет прекращено движение трамваев.

Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, транспорт не будет ходить на участке от улицы Пролетарской до Розалии Землячки. Это связано выполнением работ по капитальному ремонту трамвайных путей – продолжается поэтапное обновление развязки улиц Крупской и Уральской.

Напомним, в прошлом году трамвайные пути были обновлены на улице Крупской – от Уральской до Лебедева, в этом году работы продолжились в сторону площади Дружбы.

Кроме этого, уже проведет ремонт Северной дамбы с переустройством трамвайных путей, тротуаров и расширением проезжей части на повороте с Крупской на Уральскую.

Соответствующие знаки для автомобилистов будут расставлены в ближайшее время.