Проверяющие нашли в Перми 16 автобусов, в которых кондуктора работали без масок и не обрабатывали салон

В отношении перевозчиков-нарушителей были возбуждены дела об административном правонарушении. Фото: архив "КП"

Роспотребнадзор проверил, как пермские перевозчики проводят противоэпидемические мероприятия. Оказалось, что без особого рвения.

- Было проверено 90 единиц общественного транспорта и 33 предпринимателя, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки по городским, междугородним и внутренним муниципальным маршрутам, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В ходе проверок установлено: в 16 автобусах не соблюдались санитарно-противоэпидемические мероприятия – водители и кондукторы работали без средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. А на конечных остановках салон никто не обрабатывал дезинфицирующими средствами.

По фактам нарушений в отношении двух перевозчиков были возбуждены дела об административном правонарушении. Кроме того, в отношении 12 перевозчиков материалы для привлечения к административной ответственности направлены в полицию.

Проверки будут продолжены.