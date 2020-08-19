«ЭнергосбыТ Плюс» наградил первых победителей акции «Я плачу за тепло!» в Перми

Они получат на свой лицевой счет по 2000 рублей на оплату услуг компании. Фото: «ЭнергосбыТ Плюс»

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» определил пятерых победителей акции «Я плачу за тепло!», которые получат на свой лицевой счет по 2000 рублей на оплату услуг компании. Счастливчики были выбраны с помощью генератора случайных чисел из 150 тысяч других клиентов, своевременно оплачивавших тепло и горячую воду в течение 6 месяцев.

Подарочная сумма будет отражена в квитанции за август. Победители будут оплачивать услуги отопления и горячего водоснабжения в сентябре уже с учетом начисленного выигрыша.

Акция «Я плачу за тепло!» проводится «ЭнергосбыТ Плюс» с 1 июля по 30 ноября. Ее участниками могут стать добросовестные клиенты ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в Перми и Краснокамске, ООО «Инвестспецпром» в Чайковском и АО «Березниковская сетевая компания» в Березниках.

Для этого необходимо в течение шести месяцев оплачивать квитанции за тепло и горячую воду своевременно, а также не иметь просроченной задолженности. Среди тех, кто соответствует этим требованиям, ежемесячно определяются пять победителей. Уточнить свой платежный статус можно в расчетно-кассовых центрах: «Пермэнергосбыт», «КРЦ-Прикамье» или «Инкомус».

«Первые победители нашей акции смогли лично убедиться, что ответственное отношение к оплате квитанций за тепло и горячую воду дает возможность получить поощрение. Это наша благодарность тем, с чьей помощью энергетики проводят ремонт и модернизацию сетей, котельных и ТЭЦ, обеспечивают тепло и горячую воду в домах жителей Пермского края», — подчеркнул директор по продажам Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Комаров.

Список победителей 1-го этапа акции «Я плачу за тепло!»:

- Пермь, Героев Хасана, 5 - Пермь, Уфимская, 16 - Пермь, Рабочая, 25 - Пермь, Автозаводская, 30 - Пермь, Агатовая, 32