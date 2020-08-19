Окончены поиски пропавшего в Пермском крае велосипедиста

Фото: поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших» Пермь».

Полтора месяца в Пермском крае шли поиски пропавшего мужчины, который 7 июля уехал с автовокзала в городе Чайковский на велосипеде «MTR andes» зеленого цвета.

42-летний велосипедист – житель поселка Сарс с Октябрьском районе. Выехав из Чайковского, дома он так и не появился. А 18 августа в группе ВК волонтеров, которые занимались его поисками, появился пост:

- Мужчина найден. Погиб. Выражаем соболезнование родным и близким. Все спасибо за оказанную помощь в поисках. Просьба снять репосты, - написали волонтеры поискового отряда «Регион59-поиск пропавших» Пермь».

Более подробной информации о том, что случилось с мужчиной, не сообщается.