Тему льгот на проезд в общественном транспорте Перми отложили до октября

Когда принималось решение о повышении тарифа до 26 рублей, отмечалось, что отдельные категории пассажиров нужно поддержать. Фото: архив "КП"

Комитет Пермской городской Думы по экономическому развитию обсудил вопрос о введении дополнительных льгот на проезд в общественном транспорте для школьников, пенсионеров, многодетных, малоимущих.

Когда принималось решение о повышении тарифа до 26 рублей, депутаты отмечали, что отдельные категории пассажиров нужно поддержать.

Начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин попросил перенести рассмотрение вопроса до 31 марта 2021 года, так как данные о пассажиропотоке за первое полугодие текущего года не презентабельны: на показатель сильно повлияла пандемия, кроме того, с 1 июня и 15 июля вступили в силу изменения маршрутной сети.

Контрольно-счетная палата Перми в своем заключении предложила не переносить вопрос на следующий год, а рассмотреть до 20 октября, то есть до внесения в Думу проекта бюджета на очередной год, - сообщает издание Business Class.