61 новый случай заболевания COVID – 19 выявлен Пермском крае

42 человека проходят лечение в больницах, 19 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Фото: архив "КП"

Опубликована статистика по коронавирусу за предыдущие сутки. 19 августа в Пермском крае был выявлен 61 новый случай заражения COVID-19: 42 человека проходят лечение в больницах, 19 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. - Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7172 человек, - сообщили в краевом оперштабе. - Ежесуточный прирост больных составил 0,9, коэффициент распространения болезни 0,92. Из 61 нового инфицированного – 29 мужчин, 29 женщин и трое детей (два мальчика и одна девочка).

Среди взрослого населения: младше 45 лет – 17 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 20 человек старше 65 лет.

Напомним, за прошедшие сутки было зафиксировано 3 летальных исхода: 2 пациента умерли от COVID-19, еще один - по причинам, не связанным с COVID-19.