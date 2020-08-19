37 тысяч первоклашек сядут за парты в Пермском крае 1 сентября

Безопасность школьников в период СOVID-19 будет на первом плане. Фото: архив "КП"

В этом году в Пермском крае торжественные линейки, посвященные 1 сентября, пройдут на улице только для учеников первых и выпускных классов. А при плохой погоде мероприятие будет перенесено в классы.

Для ребят вторых-десятых классов в День Знаний запланированы классные часы.

- Безопасность в период коронавирусной инфекции должна быть на первом плане, - отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин. - Требования Роспотребнадзора необходимо максимально точно доносить до учителей, родителей и учеников, чтобы все их понимали и знали. Важно провести точечную работу по школам и разъяснить, как будет проходить День знаний. У многих еще нет понимания, как и что будет проходить. Необходимо объяснить, как будет организован утренний фильтр, чтобы ни для кого эти условия не стали неожиданными.

Все торжественные линейки пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Родители на празднике могут присутствовать, но у них обязательно должны быть маски и перчатки.

- Надеемся, что, несмотря на все сложности, наши 37 тысяч первоклашек запомнят этот день, и он станет для них и их родителей незабываемым, – рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

КСТАТИ

В этом году в Пермском крае предполагается достроить пять новых школ, куда смогут пойти учиться почти четыре тысячи ребят.