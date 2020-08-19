В ноябре на улице Героев Хасана в Перми откроют четырехполосное движение

А к осени следующего года транспорт здесь пустят по шести полосам. Фото: Виталий КОКШАРОВ

Пермяки, которые долгое время были вынуждены ездить по двум полосам по недостроенной улице Героев Хасана, через три месяца вздохнут спокойно. В ноябре на этом длительном масштабном долгострое обещают открыть четырехполосное движение.

По контракту реконструируемый участок должен быть сдан в августе 2021 года, но подрядчики опаздывают, так как пришлось переносить много коммуникаций.

- Временно автомобили движутся по улице Героев Хасана по двум полосам, - уточнили в пермской мэрии. - А с ноября подрядчик должен открыть для движения четыре отремонтированных полосы в обе стороны. После завершения всех работ, к осени следующего года, транспорт сможет двигаться по всем шести полосам.

После реконструкции вдоль участка улицы Героев Хасана появятся новые тротуары и велосипедные дорожки.