Полицейские устанавливают личность мужчины, тело которого нашли в Перми на берегу реки Ива

Следователи назначили судмедэкспертизу, которая должна установить точную причину смерти. Фото: Василий Вахрин

В Перми сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, тело которого обнаружили на берегу реки Ива 18 августа.

- Около 12.30 на улице Смирнова возле речки Ива прохожий обнаружил в воде тело неизвестного мужчины, - сообщил «КП»-Пермь» источник в правоохранительных органах. - Он был одет, но оставался на месте, так как одеждой зацепился за корягу. На место происшествия выехали спасатели и извлекли из воды труп, который находился на глубине полутора метров в трех метрах от берега.

На утро 19 августа личность мужчины еще не была установлена. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение. Следователи назначили судмедэкспертизу, которая должна установить точную причину смерти.