Пермячка отсудила 30 тысяч рублей за отравление роллами

Пострадавшей диагностировали острый инфекционный гастроэнтерит средней степени тяжести Фото: Василий Вахрин

Жительница Перми заказала у ИП роллы. После того, как девушка их съела, у нее ухудшилось самочувствие и она попала в больницу. В инфекционном отделении ей диагностировали острый инфекционный гастроэнтерит средней степени тяжести.

- По результатам внеплановой выездной проверки, проведенной Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, было обнаружено, что на данном предприятии общественного питания имеются многочисленные нарушения требований Федерального закона, в том числе в произведенных пробах ролл в результате лабораторных испытаний выявлены несоответствия продукции требованиям качества и безопасности, - сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Управление Роспотребнадзора обратилось в Пермский районный суд с иском в интересах женщины к индивидуальному предпринимателю. Суд удовлетворил требования о взыскании компенсации морального вреда в размере 30.000 рублей.

- При определении размера компенсации морального вреда суд учитывал период нахождения истицы на стационарном лечении, степень причиненных ему нравственных и физических страданий, принцип разумности и справедливости. Кроме того, с индивидуального предпринимателя в пользу женщины взысканы денежные средства, уплаченные за товар, - добавили в пресс-службе Пермского краевого суда.