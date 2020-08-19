В Перми в ДТП пострадала 25-летняя пермячка

ДТП произошло около 10.00 часов утра на улице КИМ. Фото: Василий Вахрин

18 августа в Мотовилихинском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадала 25-летняя девушка.

- Столкновение произошло около 10.00 часов утра на улице КИМ, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - В направлении улицы Н. Быстрых двигался автомобиль ВАЗ-213100 под управлением 42-летнего местного жителя. В районе дома № 75 он допустил наезд на 25-летнюю девушку-пешехода.

По предварительной информации, пермячка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая получила ушибы тела. Ей назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».