В администрации Перми произошли кадровые перестановки

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20 августа на работу в администрацию Перми выйдут новые начальники управлений. Как сообщил официальный телеграмм-канал пресс-службы администрации города, глава Перми Дмитрий Самойлов провел ряд кадровых изменений.

Новым начальником управления жилищных отношений назначена Наталья Киселева, ранее работавшая заместителем генерального директора, начальником управления исполнения региональных программ Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае.

Прежний руководитель управления жилищных отношений Ирина Чиркова перешла на должность заместителя начальника управления капитального строительства. А Константин Горячих, занимавший до этого времени пост заместителя начальника УКСа, назначен начальником МКУ «Содержание муниципального имущества».