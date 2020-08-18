«Ударил монтировкой по голове и забрал 22 «айфона». Пермяк совершил разбойное нападение на супермаркет

Скриншот записи видеонаблюдения

В июне 33-летний пермяк с монтировкой в руках зашел в супермаркет электроники, находящийся на улице Мира. С помощью монтировки он разбил витрину, собрал 22 «айфона» и сложил их в мешок. Но уйти ему не удалось. Грабителя задержали сотрудники магазина. Тот пытался сопротивляться и ударил одного из продавцов монтировкой по голове. Тем не менее скрыться ему не удалось. Сотрудники магазина вызвали полицию.

- Нападавшего доставили в отдел, где он написал признание в преступлении, объяснив его финансовыми трудностями, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.- В ходе следствия гражданин содержался под стражей.

Ущерб, нанесенный действиями грабителя, был оценен в 1,3 миллиона рублей. Суд признал виновным мужчину в совершении разбойного нападения в особо крупном размере и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей.