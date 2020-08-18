Во время тренировки в пермском фитнес-клубе умер мужчина

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Во вторник, 18 августа, около 18 часов в пермском фитнес-клубе «Легенда», находящемся в торговом центре «Радуга» на улице 1-я Красноармейская, скончался один из посетителей. Во время тренировки 57-летнему мужчине стало плохо. Сотрудники фитнес-клуба вызвали скорую, но спасти человека не удалось. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю «Комсомолке» эту информацию подтвердили, уточнив, что видимых признаков насильственной смерти у мужчины нет.

- По данному факту проводится проверка. О причинах смерти пока говорить преждевременно, - сообщили в пресс-службе ведомства.